Прибывшего на поезде 75-летнего пенсионера задержали в Караганде (видео)

75-летнего пенсионера задержали в Караганде с рекордной партией наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, местный житель прибыл поездом из южного региона, операция проводилась в рамках республиканского мероприятия "Қарасора-2025".

По предварительной информации, у задержанного могли находиться запрещенные вещества. Во время личного досмотра в его ручной клади обнаружили около 20 кг марихуаны и гашиша.

При осмотре автомобиля пенсионера, припаркованного рядом с вокзалом, в багажнике нашли еще два брикета, обмотанных упаковочной лентой.

Экспертиза подтвердила, что и они содержали марихуану. Общий вес изъятых наркотических средств составил около 20 кг.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и проверяет возможную причастность других лиц.

Полиция выясняет, предназначались ли наркотики для распространения в Караганде или планировалась их дальнейшая транспортировка", - отметили в МВД.

Ранее в Уральске военнослужащие Нацгвардии задержали подозреваемого в наркосбыте. Его заметили из-за вспышки камеры мобильного телефона во время съемки во дворе.

В Акмолинской области в ходе операции сотрудники полиции задержали 71-летнюю пенсионерку, у которой обнаружили и изъяли "Трамадол" в крупном размере. В отношении нее начато досудебное расследование по ч.2 ст.296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств). Назначена экспертиза, проводится проверка обстоятельств дела.

