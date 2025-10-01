71-летнюю пенсионерку задержали в ходе спецоперации в Акмолинской области

Пожилую жительницу Акмолинской области задержали в ходе операции за хранение "Трамадола". По ее словам, к препарату она пристрастилась после перелома и онкологии супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 22 по 26 сентября 2025 года полицейские провели третий этап ОПМ "Дәрмек", направленного на выявление и пресечение утечек подконтрольных препаратов.

В ходе операции сотрудники задержали 71-летнюю жительницу Акмолинской области, у которой обнаружили и изъяли "Трамадол" в крупном размере.

"Установлено, что женщина ранее нигде на учете не состояла. По ее словам, зависимость от препарата возникла после того, как ее супруг, страдавший онкологическим заболеванием, получал "Трамадол" для снятия болевого синдрома.

В тот же период она перенесла перелом ноги и начала принимать лекарство для облегчения боли. Со временем у нее сформировалась зависимость, поэтому женщина стала самостоятельно приобретать таблетки, подделывая рецепты", - рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.

В отношении задержанной начато досудебное расследование по ч.2 ст.296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств). Назначена экспертиза, проводится дальнейшая проверка обстоятельств дела.

Кроме того, в рамках ОПМ "Дәрмек" выявили факты нарушений в сфере фармацевтической деятельности. В 10 аптеках зафиксировали безрецептурный отпуск лекарственных препаратов. В отношении фармацевтов составили административные протоколы. Также один из субъектов хозяйствования нарушил требования технической укрепленности объектов, предусмотренные ст.427 КоАП РК.

Всего за время проведения операции в незаконный оборот не допустили 7,5 кг наркотических средств. Изъято из легального оборота 92 флакона и 90 таблеток сильнодействующих препаратов, 107 таблеток и ампул рецептурных лекарств, а также 27 тонн серной кислоты.

Ранее в Таразе провели специальную операцию по пресечению деятельности предполагаемой организованной группы, подозреваемой в незаконным сбыте психотропных веществ. Запрещенные препараты поставлялись из Алматы в Тараз и распространялись под видом аптечной деятельности.

В Мангистауской области выявили факт безрецептурной продажи сильнодействующих препаратов. В рамках обыска в помещении аптеки задержали фармацевтов, а также троих местных жителей. Как уточнили в полиции, изъятые вещества подпадают под категорию так называемой "аптечной наркомании".

