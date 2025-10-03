Мужчину задержали из-за вспышки камеры мобильного телефона в Уральске

В Уральске военнослужащие Нацгвардии задержали подозреваемого в наркосбыте. Его заметили из-за вспышки камеры мобильного телефона во время съемки во дворе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, военнослужащие воинской части 5517 Национальной гвардии МВД РК при несении службы по охране общественного порядка задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотических средств.

Наряд в составе начальника войскового наряда рядового Нурасыла Куанышбая и патрульных рядовых Ерасыла Байнияза и Олега Фофонова нес службу в микрорайоне Северо-Восток. Во дворе одного из жилых домов гвардейцы заметили вспышку камеры мобильного телефона.

"Мужчина спрятал сверток и сделал фотографию места закладки, что вызвало подозрение военнослужащих. Гвардейцы подошли к гражданину для проверки документов. Однако мужчина вел себя агрессивно. В ходе осмотра у него в кармане была обнаружена капсула с наркотическим веществом весом около 10 гр.", - рассказали в МВД.

Задержанного передали сотрудникам полиции. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее в Алматинской области три больших мешка с высушенной марихуаной достали из багажника Toyota Camry оперативники. Был задержан 55-летний мужчина, его поместили в ИВС.

Также свыше 10 кг марихуаны изъяли на юге Казахстана. Это количество наркотика могло привести к вовлечению более 10 тысяч человек в потребление запрещенных веществ. Подозреваемого в хранении и транспортировке наркотиков из Алматы в область Жетісу 51-летнего мужчину заключили под стражу.

В Акмолинской области транспортные полицейские изъяли крупную партию наркотиков во дворе одного из домовладений - более 470 кустов марихуаны. Был задержан 52-летний местный житель.

