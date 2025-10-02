Воспитательную беседу провели с подростком в Караганде вместо наказания

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Воспитательную беседу провели с подростком в Караганде вместо наказания

      Опубликовано:

      Подросток возле забора
      Подросток. Иллюстративное фото: charinporn thayot / Getty Images

      В Караганде к несовершеннолетнему нарушителю миграционного режима вместо наказания применили меры воспитательного характера - ему разъяснили закон, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении несовершеннолетнего гражданина Республики Узбекистан по ч.4 ст.517 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды.

      "Несовершеннолетний прибыл на территорию Республики Казахстан в марте 2025 года, но по истечении установленного законодательством срока пребывания, превышающего 10 суток, уклонился от выезда из страны", - установил суд.

      В ходе судебного заседания подросток свою вину признал полностью и подтвердил указанные обстоятельства.

      По ч.4 ст.517 КоАП предусмотрена ответственность в виде административного штрафа либо выдворения за пределы Республики Казахстан.

      В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суд учел несовершеннолетний возраст иностранца, отсутствие ранее совершенных правонарушений, а также поведение до и после выявленного правонарушения.

      Суд признал подростка виновным, однако в соответствии со ст.68 и 69 КоАП освободил его от административной ответственности, ограничившись применением меры воспитательного воздействия - разъяснением закона.

      "Таким образом, суд подчеркнул, что в делах, касающихся несовершеннолетних, приоритет отдается не наказанию, а мерам воспитательного характера", - отметили в суде.

      Постановление суда пока не вступило в законную силу.

      Ранее в Петропавловске снизили размер штрафа нарушителю миграционного законодательства - отцу 5 детей, приехавшему из Узбекистана. При проверке полицейские выяснили, что иностранец превысил установленный срок пребывания на территории Казахстана.

      В Астане полицейские Акмолинской области ликвидировали канал незаконной миграции. Сообщалось, что преступная группа предлагала иностранным гражданам оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство. Цены за "услуги" варьировались от 40 тыс. до 2 млн тенге в зависимости от требуемых поддельных документов.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.