Воспитательную беседу провели с подростком в Караганде вместо наказания

В Караганде к несовершеннолетнему нарушителю миграционного режима вместо наказания применили меры воспитательного характера - ему разъяснили закон, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении несовершеннолетнего гражданина Республики Узбекистан по ч.4 ст.517 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды.

"Несовершеннолетний прибыл на территорию Республики Казахстан в марте 2025 года, но по истечении установленного законодательством срока пребывания, превышающего 10 суток, уклонился от выезда из страны", - установил суд.

В ходе судебного заседания подросток свою вину признал полностью и подтвердил указанные обстоятельства.

По ч.4 ст.517 КоАП предусмотрена ответственность в виде административного штрафа либо выдворения за пределы Республики Казахстан.

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суд учел несовершеннолетний возраст иностранца, отсутствие ранее совершенных правонарушений, а также поведение до и после выявленного правонарушения.

Суд признал подростка виновным, однако в соответствии со ст.68 и 69 КоАП освободил его от административной ответственности, ограничившись применением меры воспитательного воздействия - разъяснением закона.

"Таким образом, суд подчеркнул, что в делах, касающихся несовершеннолетних, приоритет отдается не наказанию, а мерам воспитательного характера", - отметили в суде.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Петропавловске снизили размер штрафа нарушителю миграционного законодательства - отцу 5 детей, приехавшему из Узбекистана. При проверке полицейские выяснили, что иностранец превысил установленный срок пребывания на территории Казахстана.

В Астане полицейские Акмолинской области ликвидировали канал незаконной миграции. Сообщалось, что преступная группа предлагала иностранным гражданам оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство. Цены за "услуги" варьировались от 40 тыс. до 2 млн тенге в зависимости от требуемых поддельных документов.

