      Провели подряд дней с нами

      Отцу 5 детей из Узбекистана снизили штраф в Петропавловске

      Опубликовано:

      Грустный мужчина
      Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: towfiqu ahamed / Getty Images

      В Петропавловске снизили размер штрафа нарушителю миграционного законодательства - отцу 5 детей, приехавшему из Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Петропавловска.

      Сотрудники линейного отдела полиции выявили гражданина Узбекистана, нарушившего миграционное законодательство Казахстана.

      "При проверке установлено, что иностранец превысил установленный срок пребывания на территории Республики Казахстан", - пояснили в суде.

      Таким образом, иностранец совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 517 КоАП РК.

      По данному факту суд в отношении нарушителя назначил административное наказание в виде штрафа.

      При рассмотрении дела суд учел наличие у правонарушителя пятерых несовершеннолетних детей, что стало основанием для применения смягчающих обстоятельств. В связи с этим размер штрафа снизили до 30% от предусмотренной суммы.

      Ранее стало известно, сколько иностранцев выдворили из Казахстана в 2025 году и за что. Как рассказал вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха, с начала года в страну прибыло 10,8 млн иностранных граждан, выбыло - 10,6 млн.

      В Астане полицейские Акмолинской области ликвидировали канал незаконной миграции. Сообщалось, что преступная группа предлагала иностранным гражданам оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство. Цены за "услуги" варьировались от 40 тыс. до 2 млн тенге в зависимости от требуемых поддельных документов.

