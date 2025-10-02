jitsu gif
    Происшествия
      Казахстанец подрался с полицейским и лишился свободы

      Опубликовано:

      Мужчина угрожает
      Мужчина. Иллюстративное фото: nito100 / Getty Images

      В области Абай вынесли приговор по делу об избиении сотрудника полиции. Учли рецидив и отрицательную характеристику обвиняемого, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти рассмотрел Бородулихинский районный суд области Абай.

      Выяснилось, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в квартире своей матери в поселке Жезкент. На вызов прибыл сотрудник полиции, законно потребовавший у мужчины проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

      "Однако подсудимый оказал неповиновение, в ходе драки нанес ему несколько ударов по лицу и порвал форменное обмундирование. Позднее, уже перед зданием Жезкентского поселкового отдела полиции, он продолжил противоправные действия и вновь ударил сотрудника полиции, причинив легкий вред его здоровью", - установил суд.

      В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшими. Его вина подтверждалась показаниями полицейского, заключениями судебно-медицинских экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и видеозаписями с камер наблюдения.

      Суд квалифицировал действия мужчины по части 3 статьи 380 УК как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.

      При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого малолетних детей, признание вины и раскаяние, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность.

      "Вместе с тем, учитывая рецидив правонарушений, отрицательную характеристику по месту жительства и повышенную общественную опасность содеянного, суд признал необходимым назначить наказание в виде лишения свободы", - подчеркнули в суде.

      Приговором суда мужчину признали виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

      Ранее в Алматы полицейский задержал предполагаемого угонщика, но во время погони мужчина протащил стража порядка на украденном мопеде несколько метров, столкнувшись при этом с другим участником дорожного движения. Полицейский получил травмы.

      А в Павлодаре при исполнении служебного долга ранили инспектора патрульной полиции. Капитан полиции получил ножевое ранение в кисть, но, несмотря на полученную травму, обезвредил и задержал пьяного дебошира.

      В Астане казахстанцы вместо помощи полицейским при исполнении нанесли им побои в здании управления полиции Есильского района. Трех человек приговорили к трем годам лишения свободы.

