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Полицейский получил ножевое ранение на службе в Павлодаре (видео)

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Место происшествия в Павлодаре
Место происшествия. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре при исполнении служебного долга ранен инспектор патрульной полиции. Инцидент произошел утром 19 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 19 апреля в 06:30 на пульт "102" УП Павлодара поступил тревожный вызов: 15-летняя девочка сообщила, что ее отец избивает мать.

По адресу был незамедлительно направлен автопатруль в составе капитана полиции Алмаза Жакипова и лейтенанта полиции Исина Толегена.

Сотрудников у подъезда встретила сама заявительница. Она пояснила, что отец избил ее, а затем продолжил расправу над матерью в квартире.

"При попытке задержания 40-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оказал активное сопротивление и нанес ножевое ранение в кисть левой руки капитану полиции Алмазу Жакипову. Несмотря на полученную травму, дебошир был обезврежен и задержан", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь. Согласно заключению эксперта, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Возбуждены уголовные дела по ст.380 (Применение насилия в отношении представителя власти) и ст.109-1 (Побои) УК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237322-policeyskiy-poluchil-nozhevoe-ranenie-na-sluzhbe-v-pavlodare-video/