Акмолинец взял кредит и попросил у знакомых 5 млн тенге, после чего лишился всего

Более 6 млн тенге потерял житель Акмолинской области на фиктивных инвестициях. Он не только сам взял кредит, но и просил об этом знакомых, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, очередной жертвой мошенничества стал пенсионер из Степногорска, отдавший фиктивным инвесторам более 6,6 млн тенге. Большую часть этих денег для него оформили в кредит знакомые.

Как следует из материалов уголовного дела, заманчивое объявление о возможностях торговли на бирже потерпевший увидел в Сети. После прохождения процедуры регистрации к нему начали поступать многократные звонки от так называемых финансовых консультантов.

"Они вынудили акмолинца оформить 1 625 000 тенге в виде товарного кредита, а затем обналичить. Но и на этом обман не закончился. Заинтересованный в скором обогащении, заявитель попросил двух своих знакомых оформить денежные кредиты на общую сумму более 5 млн тенге", - рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.

Все полученные средства пенсионер перевел на 10 счетов третьих лиц. В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Киберполицейские устанавливают личности дропперов и организаторов мошеннической схемы.

Только за минувшую неделю в регионе жертвами интернет-мошенничества стали порядка 20 местных жителей, а ущерб превысил 60 миллионов тенге.

В августе жительница Акмолинской области лишилась более 3 миллионов тенге, доверившись рекламе об инвестициях, которую увидела на YouTube. Под обещания высокой прибыли ее убедили перечислить деньги, а позже перестали выходить на связь. Также пенсионерка из Павлодара лишилась 5 млн тенге, поверив в обещание мошенников о баснословных доходах от инвестиций. Она увидела в интернете рекламу и зарегистрировалась на сайте, вложив в дело собственные сбережения. Житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на лжеинвестициях. Он видел в личном кабинете растущие доходы, но не смог получить их - мошенники перестали выходить на связь.

