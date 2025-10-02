Акмолинец взял кредит и попросил у знакомых 5 млн тенге, после чего лишился всего
Опубликовано:
Более 6 млн тенге потерял житель Акмолинской области на фиктивных инвестициях. Он не только сам взял кредит, но и просил об этом знакомых, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, очередной жертвой мошенничества стал пенсионер из Степногорска, отдавший фиктивным инвесторам более 6,6 млн тенге. Большую часть этих денег для него оформили в кредит знакомые.
Как следует из материалов уголовного дела, заманчивое объявление о возможностях торговли на бирже потерпевший увидел в Сети. После прохождения процедуры регистрации к нему начали поступать многократные звонки от так называемых финансовых консультантов.
"Они вынудили акмолинца оформить 1 625 000 тенге в виде товарного кредита, а затем обналичить. Но и на этом обман не закончился. Заинтересованный в скором обогащении, заявитель попросил двух своих знакомых оформить денежные кредиты на общую сумму более 5 млн тенге", - рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.
Все полученные средства пенсионер перевел на 10 счетов третьих лиц. В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование.
Киберполицейские устанавливают личности дропперов и организаторов мошеннической схемы.
Только за минувшую неделю в регионе жертвами интернет-мошенничества стали порядка 20 местных жителей, а ущерб превысил 60 миллионов тенге.
В августе жительница Акмолинской области лишилась более 3 миллионов тенге, доверившись рекламе об инвестициях, которую увидела на YouTube. Под обещания высокой прибыли ее убедили перечислить деньги, а позже перестали выходить на связь.
Также пенсионерка из Павлодара лишилась 5 млн тенге, поверив в обещание мошенников о баснословных доходах от инвестиций. Она увидела в интернете рекламу и зарегистрировалась на сайте, вложив в дело собственные сбережения.
Житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на лжеинвестициях. Он видел в личном кабинете растущие доходы, но не смог получить их - мошенники перестали выходить на связь.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2292789-akmolinec-vzyal-kredit-i-poprosil-u-znakomyh-5-mln-tenge-posle-chego-lishilsya-vsego/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах