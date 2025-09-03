Воровать и выходить на свободу: амнистию экс-банкира Ертаева прокомментировали в МВД

В кулуарах мажилиса у главы МВД спросили, почему осужденный экс-банкир Жомарт Ертаев вышел на свободу по амнистии, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили главу МВД Ержана Саденова прокомментировать информацию об освобождении Жомарта Ертаева.

"Получается, что в Казахстане можно воровать деньги, а затем выходить по амнистии на свободу через несколько лет?" - спросили представители СМИ.

В ответ Саденов заявил, что не может комментировать решение суда.

"По Ертаеву - это решение суда, он тоже имеет право (на амнистию - прим.авт.). Но при этом у него есть ограничения, пробационный контроль, он гос. должник. Это решение суда, я не могу его комментировать", - сообщил министр Ержан Саденов.

Он уточнил, что Ертаев вышел на свободу по амнистии в честь 30-летия Конституции. Напомним, экс-банкир Жомарт Ертаев, осужденный в 2020 году по делу о хищении 144 млрд тенге, вышел на свободу. Информацию подтвердили в КУИС МВД РК.

Дело Жомарта Ертаева

Экс-банкира Жомарта Ертаева в 2018 году обвинили в хищении 144 млрд тенге. Задержали его в Москве, чтобы после доставить в столицу Казахстана.

Суд на Ертаевым в Алматы длился почти год - начался он в декабре 2019 года. Стоит отметить, что в общей сложности на скамье подсудимых оказались 39 подозреваемых.

Сам экс-банкир признал свою вину в полном объеме и во время последнего слова попросил прощения у всех, в том числе у других подсудимых.

16 ноября 2020 года экс-банкира Жомарта Ертаева приговорили к 11 годам лишения свободы, также были вынесены приговоры другим фигурантам.

В 2021 году экс-банкиру вынесли еще один приговор по второму делу о хищениях. Он получил 9 лет лишения свободы. В том же году Ертаеву смягчили первый приговор до девяти лет.

