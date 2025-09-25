Избиение студентки колледжа сверстницей снимали на видео в Атырау

В Атырау студентка колледжа была избита на глазах у других подростков. Видео попало в Сеть. Возбуждено уголовное дело, подозреваемую задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео опубликовал Telegram-канал "Криминальный Казахстан". Инцидент с участием группы несовершеннолетних произошел в парке микрорайона Жилгородок.

"На опубликованных кадрах видно, как одна из девушек наносит побои своей сверстнице, в то время как остальные снимают происходящее на видео", - сообщается в подписи к видео.

"Все, все, я поняла. Извини, пожалуйста, я поняла. Пожалуйста, я больше не буду", - говорит избиваемая девушка своей обидчице на видео.

"Ты думала, я в колледже тебя не найду?" - спрашивает нападавшая и продолжает требовать извинений.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

"В Атырау между студентками колледжа произошел конфликт. По факту избиения возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемая помещена в Центр адаптации несовершеннолетних", - рассказали в ведомстве.

Как отметили в полиции, всех участников поставят на профилактический учет. Материалы уже направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

К административной ответственности привлекут родителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Правовая оценка будет дана и подростку, снявшему и распространившему видео конфликта, не сообщив при этом в полицию", - уточнили в ДП региона.

Ранее в Атырау на камеру видеонаблюдения попало избиение 9-летнего ребенка на детской площадке в микрорайоне Алмагуль. Очевидцы остановили нападавшего, и он быстро скрылся. Потерпевший ребенок получил легкие телесные повреждения. По данному факту возбудили уголовное дело.

Вскоре в полиции сообщили о задержании 21-летнего подозреваемого в избиении ребенка. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

Также в Атырау дети устроили ожесточенную массовую драку во дворе. Участниками потасовки стали несовершеннолетние в возрасте от 6 до 8 лет. За это их доставили в полицию вместе с родителями, которых привлекут к административной ответственности.

