Подозреваемого в избиении мальчика на детской площадке задержали в Атырау
После жестокого избиения 9-летнего мальчика на детской площадке в Атырау полицейские задержали подозреваемого в нападении на ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, полицией задержан 21-летний подозреваемый в избиении 9-летнего мальчика. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.
"Потерпевший ребенок получил легкие телесные повреждения, ему оказывается психологическая помощь. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в ДП Атырауской области.
Напомним, в Атырау на камеру видеонаблюдения попало избиение 9-летнего ребенка на детской площадке в микрорайоне Алмагуль. Очевидцы остановили нападавшего, и он быстро скрылся.
По данному факту возбудили уголовное дело. Проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию подозреваемого в нападении на ребенка.
Также в Астане семилетний ребенок получил травмы после драки с десятилетним мальчиком. В полиции не смогли возбудить уголовное дело.
