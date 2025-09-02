Дети от 6 до 8 лет устроили массовую драку в Атырау, их доставили в полицию (видео)

В Атырау дети устроили ожесточенную драку во дворе. За это их доставили в полицию вместе с родителями, которых привлекут к административной ответственности, передает NUR.KZ.

Видео из Атырау с потасовкой опубликовал Instagram-паблик Egovpress.

Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, пострадавших и обратившихся за медицинской помощью в результате конфликта не было.

"Все несовершеннолетние в возрасте от 6 до 8 лет, причастные к правонарушению, зафиксированному на видеозаписи, установлены и доставлены в полицию вместе с их родителями", - отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей. Соответствующие протоколы составлены, собранные материалы направили в суд для принятия решения.

"Семьи, воспитывающие указанных детей, взяты под контроль полиции", - резюмировали в ДП региона.

Ранее жителя Мангистауской области привлекли к ответственности за правонарушение, совершенное его несовершеннолетней дочерью. Она избила другую девочку и сняла это на видео. В суде мужчина признал свою вину в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Также в Сети появилось шокирующее видео жестокого избиения школьницы в Петропавловске. Шесть девочек по очереди били свою жертву по голове, а пострадавшая не сопротивлялась ударам. Девочки также грозили поставить ее "на счетчик". Начато досудебное расследование по признакам вымогательства.

