9-летнего мальчика жестоко избили в Атырау

В Атырау на камеру видеонаблюдения попало жестокое избиение 9-летнего ребенка на детской площадке. В полиции возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео из Атырау опубликовал Instagram-паблик Egov.press. Судя по кадрам, мужчина в светлой футболке нанес несколько ударов ребенку, после чего к нему подбежали очевидцы и остановили его. После этого нападавший спешно скрылся.

"В микрорайоне Алмагуль неизвестный молодой человек без причины подошел к детям и жестоко избил девятилетнего мальчика. Подозреваемого пока не задержали", - говорится в посте.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, по факту избиения 9-летнего ребенка в одном из дворов Атырау возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию подозреваемого. Изучаются записи камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели происшествия", - отметили в ведомстве.

Ребенок получил легкие телесные повреждения, ему оказывается психологическая помощь.

Ранее стало известно, что в Турксибском районе Алматы подросток подвергся жесткому нападению со стороны группы лиц. Его мать утверждает, что парня "избивали толпой и угрожали ножом". Сообщалось, что он попал в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Полицейские возбудили уголовное дело.

В Мангистауской области одна девочка избила другую и сняла это на видео. В итоге отца привлекли к ответственности за правонарушение, совершенное его дочерью. Суд установил, что он не исполнял своих обязанностей по воспитанию ребенка. Ему назначили штраф на сумму почти в 80 тыс. тенге.

Внимание! Видео содержит жестокие кадры и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, впечатлительным и беременным.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.