Житель Жамбылской области получил гражданство России и штраф почти в 400 тыс. тенге

В Жамбылской области назначили штраф за двойное гражданство почти на 400 тыс. тенге. Мужчина приобрел гражданство России, но не отказался от казахстанского, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.2 ст.496 КоАП (Нарушение законодательства Казахстана о гражданстве) рассмотрели в суде района Турара Рыскулова.

В апреле 2025 года сотрудники полиции района выявили, что мужчина получил гражданство и паспорт Российской Федерации.

"Вместе с тем в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, правонарушитель не сообщил в соответствующие органы о факте приобретения иностранного гражданства", - установил суд.

В ходе судебного заседания мужчина вину признал. Он пояснил, что при получении гражданства Российской Федерации ему не разъяснили о необходимости сдать паспорт и удостоверение личности Республики Казахстан.

Санкция ч.2 ст.496 КоАП предусматривает штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге) либо административное выдворение за пределы РК.

Постановлением суда мужчину признали виновным. Ему назначен штраф в размере 393 тыс. тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане ужесточить наказание за двойное гражданство. А на заседании мажилиса депутат Болатбек Нажметдинулы заявил, что скрывающие двойное гражданство граждане - это уже не казахстанцы.

За двойное гражданство житель Павлодара получил штраф на сумму около 800 тыс. тенге. Мужчина принял гражданство США, о приобретении которого не уведомил соответствующие органы. А другого павлодарца за гражданство соседней страны выдворили из Казахстана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.