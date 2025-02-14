Павлодарец получил крупный штраф из-за гражданства США

За двойное гражданство житель Павлодара получил штраф на сумму около 800 тыс. тенге. А его земляка за гражданство соседней страны выдворили из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Казахстане граждане не могут являться одновременно гражданами двух или нескольких стран.

По итогам 2024 года в Павлодарской области в отношении 1387 лиц зарегистрировали утрату гражданства Республики Казахстан, причем 1362 человека самостоятельно сообщили о наличии гражданства другого государства.

Полицейские установили 54-летнего гражданина Республики Казахстан, который имел гражданство соседнего государства. Материал рассмотрели в суде, по решению которого жителя Железинского района выдворили за пределы страны. Суд запретил ему въезд в Казахстан на пять лет.

Еще одного нарушителя установила полиция в Павлодаре. Мужчина принял гражданство США, о приобретении которого не уведомил соответствующие органы. Суд признал его виновным и подверг административному штрафу на сумму порядка 800 тыс. тенге.

Добавим, что по ч.2 ст.496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Ранее КНБ обратился к казахстанцам с двойным гражданством. В ведомстве напомнили, что приобретение казахстанцами гражданства другого государства является прямым основанием для утраты гражданства Республики Казахстан.