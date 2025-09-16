Lexus казахстанки пропал с СТО

В ВКО полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля Lexus стоимостью 7,5 млн тенге. Им оказался ранее судимый механик СТО, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что малознакомый мужчина незаконно завладел ее автомобилем Lexus, находившимся на территории СТО. Ущерб составил 7,5 млн тенге.

В результате оперативных действий сотрудников батальона патрульной полиции совместно с инспекторами-дежурными ЦОУ ДП ВКО с использованием камер видеонаблюдения подозреваемого задержали по горячим следам.

"Им оказался 31-летний механик СТО. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности", - отметили в МВД.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Ранее в Алматы задержали сотрудника автомойки, которого подозревают в том, что он пьяным угнал автомобиль клиента, после чего попал в ДТП, наехав на забор одного из частных домов. Сообщалось, что машина получила значительные повреждения и фактически оказалась уничтожена.

В Астане по горячим следам задержали мужчину, которого подозревают в угоне и двух кражах из салонов авто за одну ночь.

В Костанае патрульные полицейские заметили автомобиль, движущийся на высокой скорости. В ходе погони нарушитель не справился с управлением и врезался в столб. Оказалось, что автомобиль был угнан.

