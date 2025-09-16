Lexus казахстанки пропал с СТО
Опубликовано:
В ВКО полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля Lexus стоимостью 7,5 млн тенге. Им оказался ранее судимый механик СТО, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что малознакомый мужчина незаконно завладел ее автомобилем Lexus, находившимся на территории СТО. Ущерб составил 7,5 млн тенге.
В результате оперативных действий сотрудников батальона патрульной полиции совместно с инспекторами-дежурными ЦОУ ДП ВКО с использованием камер видеонаблюдения подозреваемого задержали по горячим следам.
"Им оказался 31-летний механик СТО. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности", - отметили в МВД.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
Ранее в Алматы задержали сотрудника автомойки, которого подозревают в том, что он пьяным угнал автомобиль клиента, после чего попал в ДТП, наехав на забор одного из частных домов. Сообщалось, что машина получила значительные повреждения и фактически оказалась уничтожена.
В Астане по горячим следам задержали мужчину, которого подозревают в угоне и двух кражах из салонов авто за одну ночь.
В Костанае патрульные полицейские заметили автомобиль, движущийся на высокой скорости. В ходе погони нарушитель не справился с управлением и врезался в столб. Оказалось, что автомобиль был угнан.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2286828-lexus-kazahstanki-propal-s-sto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах