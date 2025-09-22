Двух человек осудили в Павлодаре за надругательство над братом и сестрой

В Павлодаре вынесли приговор двум лицам, обвиняемым в действиях сексуального характера в отношении детей и других преступлениях, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 19 сентября 2025 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении двух подсудимых.

Один из них обвинялся в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего с угрозой применения насилия и с применением насилия, изнасиловании группой лиц по предварительному сговору, половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста (п.1 ч.3-1, ч.4 ст.121, п.1 ч.3-1 ст.120, ч.1 ст.122 УК РК).

Второй подсудимый обвинялся в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего с угрозой применения насилия и с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, а также половом сношении с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста (п.1 ч.3-1 ст.121 УК).

Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могли быть оглашены, дело рассмотрели на закрытом судебном заседании.

Вина подсудимых подтверждалась показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил одному подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года, другому - на 15 лет. Осужденных пожизненно лишили права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Исковые требования представителя потерпевших о взыскании компенсации морального вреда были удовлетворены в полном объеме. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщает "Ирбис TV", жертвами насилия стали 10-летняя девочка и ее старший брат. Преступление произошло в 2018 году, когда один из подсудимых был несовершеннолетним.

Ранее в Сети появилась информация о похищении и изнасиловании 6-летней девочки в ЗКО. 32-летнего подозреваемого в преступлении задержали. Сообщалось, что он был знаком с матерью ребенка. В Жамбылской области вынесли приговор мужчине по обвинению в сексуальном насилии в отношении 6-летней дочери. Потерпевшая сторона мужчину не простила и просила наказать по закону. Ему назначили пожизненное лишение свободы. В области Абай студент юрфака, которого обвиняли в изнасиловании детей в возрасте 12 и 13 лет, получил пожизненный срок. Сам подсудимый вину в предъявленном обвинении полностью не признал и просил суд оправдать его.

