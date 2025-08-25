"Похитил и изнасиловал": пропавшую 6-летнюю девочку нашли на окраине села в ЗКО

В Сети появилась информация о похищении и изнасиловании 6-летней девочки в ЗКО. Подозреваемый в преступлении задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Информация о похищении и изнасиловании ребенка появилась в Telegram-канале jagdai. Сообщается, что мать возвращалась с дочерью домой, по дороге они встретили знакомого.

"Тот предложил купить девочке мороженое, и женщина отпустила с ним свою дочь", - говорится в посте.

Когда девочка не вернулась домой спустя несколько часов, родители забили тревогу и обратились в полицию.

"23 августа в лесополосе недалеко от поселка нашли пропавшую девочку и мужчину. Он спал в нетрезвом состоянии, а ребенок находился без сознания. Медики подтвердили у девочки факт сексуального насилия и сильный шок. Известно, что мужчина ранее сидел в тюрьме за кражу и освободился два года назад", - отмечается в посте.

Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО, 22 августа в 21:20 в дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление от жительницы села о пропаже ее ребенка.

По словам заявительницы, ребенок ушел в магазин с ее знакомым и не вернулся.

Незамедлительно был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, к поискам были привлечены все подразделения полиции.

В результате принятых мер 23 августа подозреваемого, 32-летнего мужчину, задержали.

"Он указал местонахождение несовершеннолетней. Девочка была найдена живой на окраине поселка", - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области максимальное наказание назначил суд по делу об изнасиловании несовершеннолетней племянницы зятем. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Преступления совершались на протяжении нескольких лет.

Жителя Павлодарской области приговорили к пожизненному лишению свободы в учреждении чрезвычайной безопасности за изнасилование малолетней падчерицы.

Еще одного казахстанца экстрадировали из России по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. По данным Генпрокуратуры, он совершил в отношении сына своих друзей, имеющего психическое заболевание, насильственные действия сексуального характера.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.