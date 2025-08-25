"Похитил и изнасиловал": пропавшую 6-летнюю девочку нашли на окраине села в ЗКО
Опубликовано:
В Сети появилась информация о похищении и изнасиловании 6-летней девочки в ЗКО. Подозреваемый в преступлении задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Информация о похищении и изнасиловании ребенка появилась в Telegram-канале jagdai. Сообщается, что мать возвращалась с дочерью домой, по дороге они встретили знакомого.
"Тот предложил купить девочке мороженое, и женщина отпустила с ним свою дочь", - говорится в посте.
Когда девочка не вернулась домой спустя несколько часов, родители забили тревогу и обратились в полицию.
"23 августа в лесополосе недалеко от поселка нашли пропавшую девочку и мужчину. Он спал в нетрезвом состоянии, а ребенок находился без сознания. Медики подтвердили у девочки факт сексуального насилия и сильный шок. Известно, что мужчина ранее сидел в тюрьме за кражу и освободился два года назад", - отмечается в посте.
Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО, 22 августа в 21:20 в дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление от жительницы села о пропаже ее ребенка.
По словам заявительницы, ребенок ушел в магазин с ее знакомым и не вернулся.
Незамедлительно был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, к поискам были привлечены все подразделения полиции.
В результате принятых мер 23 августа подозреваемого, 32-летнего мужчину, задержали.
"Он указал местонахождение несовершеннолетней. Девочка была найдена живой на окраине поселка", - рассказали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия.
Ранее стало известно, что в Жамбылской области максимальное наказание назначил суд по делу об изнасиловании несовершеннолетней племянницы зятем. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Преступления совершались на протяжении нескольких лет.
Жителя Павлодарской области приговорили к пожизненному лишению свободы в учреждении чрезвычайной безопасности за изнасилование малолетней падчерицы.
Еще одного казахстанца экстрадировали из России по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. По данным Генпрокуратуры, он совершил в отношении сына своих друзей, имеющего психическое заболевание, насильственные действия сексуального характера.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2278713-pohitil-i-iznasiloval-propavshuyu-6-letnyuyu-devochku-nashli-na-okraine-sela-v-zko/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах