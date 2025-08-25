"Похитил и изнасиловал": пропавшую 6-летнюю девочку нашли на окраине села в ЗКО

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Похитил и изнасиловал": пропавшую 6-летнюю девочку нашли на окраине села в ЗКО

      Опубликовано:

      Плачущая девочка
      Девочка плачет. Иллюстративное фото: Cavan Images / Getty Images

      В Сети появилась информация о похищении и изнасиловании 6-летней девочки в ЗКО. Подозреваемый в преступлении задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Информация о похищении и изнасиловании ребенка появилась в Telegram-канале jagdai. Сообщается, что мать возвращалась с дочерью домой, по дороге они встретили знакомого.

      "Тот предложил купить девочке мороженое, и женщина отпустила с ним свою дочь", - говорится в посте.

      Когда девочка не вернулась домой спустя несколько часов, родители забили тревогу и обратились в полицию.

      "23 августа в лесополосе недалеко от поселка нашли пропавшую девочку и мужчину. Он спал в нетрезвом состоянии, а ребенок находился без сознания. Медики подтвердили у девочки факт сексуального насилия и сильный шок. Известно, что мужчина ранее сидел в тюрьме за кражу и освободился два года назад", - отмечается в посте.

      Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО, 22 августа в 21:20 в дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление от жительницы села о пропаже ее ребенка.

      По словам заявительницы, ребенок ушел в магазин с ее знакомым и не вернулся.

      Незамедлительно был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, к поискам были привлечены все подразделения полиции.

      В результате принятых мер 23 августа подозреваемого, 32-летнего мужчину, задержали.

      "Он указал местонахождение несовершеннолетней. Девочка была найдена живой на окраине поселка", - рассказали в ведомстве.

      По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия.

      Ранее стало известно, что в Жамбылской области максимальное наказание назначил суд по делу об изнасиловании несовершеннолетней племянницы зятем. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Преступления совершались на протяжении нескольких лет.

      Жителя Павлодарской области приговорили к пожизненному лишению свободы в учреждении чрезвычайной безопасности за изнасилование малолетней падчерицы.

      Еще одного казахстанца экстрадировали из России по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. По данным Генпрокуратуры, он совершил в отношении сына своих друзей, имеющего психическое заболевание, насильственные действия сексуального характера.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.