      Провели подряд дней с нами

      Житель Алматы получил посылку из США и оказался подозреваемым по уголовному делу

      Опубликовано:

      Задержание подозреваемых
      Задержание подозреваемых. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

      Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы пресекли попытку доставки наркотиков в город через посылку из США, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

      По данным Департамента полиции Алматы, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного наркосодержащего вещества.

      "Сотрудники полиции регулярно проводят оперативные и специальные мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота запрещенных веществ. Это не единичный случай, подобные эпизоды выявлялись и ранее. Мы будем продолжать системную работу, чтобы пресекать такие правонарушения", - заявил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

      По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу.

      Несколько недель назад в Алматы пресекли канал доставки крупной партии психотропных веществ под видом почтовой посылки. Изъято около 300 таблеток сильнодействующего препарата.

      До этого столичные полицейские установили 27-летнюю жительницу города, которую подозревают в причастности к распространению наркотиков через интернет.

      Ранее в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона.

      Также Комитет нацбезопасности вместе с органами прокуратуры ликвидировал в Алматы сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами.

