Казахстанка согласилась вести канал в мессенджере и оказалась под следствием

Столичные полицейские установили 27-летнюю жительницу города, которую подозревают в причастности к распространению наркотиков через интернет, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным медиапортала МВД, 27-летняя девушка в Астане в поисках дополнительного дохода согласилась вести канал в мессенджере, где, как оказалось, размещалась реклама запрещенных веществ.

"При обыске у женщины был изъят телефон с доказательствами. Подозреваемая водворена в ИВС", - пояснили в МВД.

В полиции напомнили - любое участие в распространении наркотиков - серьезное преступление.

"В погоне за легким заработком нельзя забывать о последствиях — подобные действия являются уголовно наказуемыми. Полиция призывает граждан быть бдительными, не соглашаться на сомнительные предложения о работе в интернете и незамедлительно сообщать о фактах сбыта или хранения наркотических веществ по телефону "102", - добавили в ведомстве.

Ранее в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона.

Комитет нацбезопасности вместе с органами прокуратуры также ликвидировал в Алматы сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами.

До этого жителя столицы задержали на Астраханском шоссе в ходе ОПМ. В его машине обнаружили наркотические средства весом 1,5 кг.

Ранее в Кокшетау 19-летнего студента шымкентского колледжа задержали по подозрению в распространении наркотиков. По факту продажи наркотиков завели уголовное дело.

