      Алматинка забрала почтовую посылку и оказалась под следствием

      Опубликовано:

      Задержание подозреваемой
      Задержание подозреваемой. Скриншот из видео: Polisia.kz

      В Алматы пресекли канал доставки крупной партии психотропных веществ под видом почтовой посылки. Изъято около 300 таблеток сильнодействующего препарата, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      По информации Polisia.kz, сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Алматы совместно с представителями "Казпочты" задержали получателя крупной партии психотропных веществ. Под подозрение попала 31-летняя местная жительница.

      "В ходе операции изъято около 300 таблеток сильнодействующего препарата, замаскированного под почтовую посылку. По предварительным данным, препарат предназначался для пересылки за рубеж", - сообщили на медипортале.

      Как отметили в ДП, в отношении задержанной проводится досудебное расследование, проверяется ее возможная причастность к другим эпизодам.

      Полиция призывает граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных отправлениях и предложениях в органы внутренних дел по номеру "102".

      Напомним, ранее столичные полицейские установили 27-летнюю жительницу города, которую подозревают в причастности к распространению наркотиков через интернет.

      Ранее в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона.

      Также Комитет нацбезопасности вместе с органами прокуратуры ликвидировал в Алматы сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами.

