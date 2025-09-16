Экс-глава "Астана-Экспо-2017" Ермегияев повторно попросил об УДО: что решил суд

Апелляция рассмотрела ходатайство экс-главы "Астана ЭКСПО-2017" Талгата Ермегияева об условно-досрочном освобождении, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Алматинской области.

В Алматинским областном суде рассмотрели жалобу адвоката в интересах Талгата Ермегияева об отмене постановления суда об отказе в УДО.

"Адвокат осужденного ходатайствовала об отмене данного постановления и вынесении нового судебного акта об условно-досрочном освобождении осужденного. Судебная коллегия не установила оснований для отмены постановления суда первой инстанции об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного об условно- досрочном освобождении от наказания.

При рассмотрении ходатайства осужденного судом нормы процессуального и материального закона не нарушены. Всем характеризующим данным осужденного, в том числе возмещению ущерба судом дана надлежащая оценка. Поэтому судебная коллегия оставила постановление суда первой инстанции без изменения", - сообщил суд.

Напомним, 14 июля Ермегияеву уже отказали в УДО, тогда дело рассмотрели в суде городе Алатау. В июне 2016 года Талгат Ермегияев столичным судом был признан виновным по ряду статей, включая получение взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его отправили отбывать наказание в учреждении ЛА-155/12 в Алматинской области. В марте 2022 года появилось видео, как экс-глава "Астана ЭКСПО-2017" отрабатывает боксерские удары в стенах колонии. В апреле того же года Талгат Ермегияев просил перевести его в колонию-поселение, однако ему отказали в смягчении режима содержания. Поэтому он продолжил отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности под городом Қонаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.