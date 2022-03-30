Видео с Талгатом Ермегияевым в колонии появилось в Сети

Кадр из видео: Nege.kz

В социальных сетях появилось видео с осужденным экс-главой "Астана ЭКСПО-2017" Талгатом Ермегияевым. На кадрах видно, как он в стенах колонии отрабатывает боксерские удары в компании других заключенных. Ролик прокомментировали в пресс-службе ДУИС по Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что данная запись с участием осужденного Талгата Ермегияева, предположительно, была сделана в 2019 году в одном из отрядов учреждения уголовно-исполнительной системы Алматинской области.

"В настоящее время с 2021 года осужденные из видео содержатся раздельно и доступа друг к другу не имеют. Один из них уже освободился из мест лишения свободы.

В марте 2021 года в ходе обысковых мероприятий в учреждении спортивный инвентарь был изъят", - рассказали в пресс-службе ДУИС региона.

В ведомстве уточнили, что 29 марта 2022 года после появления видео в Сети сотрудники провели обход камер, где отбывают наказание данные заключенные. Каких-либо запрещенных предметов не обнаружено.

"Для более детального разбирательства начато служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры", - пояснили в ДУИС.

Здесь добавили, что осужденные имеют право заниматься спортом и пользоваться инвентарем в отведенном для этого месте.

Напомним, в июне 2016 года экс-главу "Астана ЭКСПО-2017" Талгата Ермегияева приговорили к 14 годам лишения свободы. Ему вменяли присвоение 4,2 млрд тенге.

В мае 2021 года стало известно, что Верховный суд не будет пересматривать его дело. Свое наказание он отбывает в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962733-video-s-talgatom-ermegiyaevym-v-kolonii-poyavilos-v-seti/