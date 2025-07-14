Талгату Ермегияеву отказали в УДО
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В городе Алатау прошло заседание по ходатайству экс-главы "Астана ЭКСПО-2017" Талгата Ермегияева об условно-досрочном освобождении, передает NUR.KZ.
"В ходатайстве было отказано", - сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.
Напомним, в июне 2016 года Талгат Ермегияев столичным судом был признан виновным по ряду статей, включая получение взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Его отправили отбывать наказание в учреждении ЛА-155/12 в Алматинской области.
В марте 2022 года появилось видео, как экс-глава "Астана ЭКСПО-2017" отрабатывает боксерские удары в стенах колонии.
В апреле того же года Талгат Ермегияев просил перевести его в колонию-поселение, однако ему отказали в смягчении режима содержания. Поэтому он продолжил отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности под городом Қонаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2264973-talgatu-ermegiyaevu-otkazali-v-udo/
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