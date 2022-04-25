Талгат Ермегияев хотел перевестись в колонию-поселение

Талгат Ермегияев. Фото: Агентство РК по делам спорта и физкультуры

Экс-глава "Астана ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев просил перевести его в колонию-поселение, однако ему отказали в смягчении режима содержания. Поэтому он продолжает отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности под Капшагаем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

По информации суда, два года назад Талгат Ермегияев подал прошение о смягчении режима содержания и переводе в учреждение минимальной безопасности.

С учетом того, что осужденный находился в колонии максимальной безопасности в Заречном, ходатайство рассматривалось судом Капшагая, который отказал в его удовлетворении.

"В ходатайстве ссылались на ст.6 и ст.46 УК РК (в связи с изменением законодательства от 12 июля 2018 года), которые предусматривают смягчение отбывания наказания.

Постановлением Капшагайского городского суда от 22 декабря 2020 года в удовлетворении ходатайства осужденного было отказано.

В 2021 году от его адвокатов поступили апелляционные жалобы на вышеуказанное постановление суда. 10 февраля 2021 года постановлением Алматинского областного суда в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в июне 2016 года Талгат Ермегияев столичным судом был признан виновным по ряду статей, включая получение взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сейчас осужденный продолжает отбывать свой срок в учреждении ЛА-155/12 в Алматинской области.

Недавно в соцсетях появилось видео, как экс-глава "Астана ЭКСПО-2017" отрабатывает боксерские удары в стенах колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966601-talgat-ermegiyaev-hotel-perevestis-v-koloniyu-poselenie/