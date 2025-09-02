"За одну ночь угон и две кражи": подозреваемого задержали в Астане (видео)

В Астане по горячим следам задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в угоне и двух кражах из салонов авто, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным медиапортала МВД, подозреваемый сначала угнал автомобиль Lada на улице Ауэзова. Затем отжал окно припаркованного неподалеку грузовика КамАЗ и похитил автомагнитолу и личные вещи владельца. Ущерб составил около 200 тыс. тенге.

Позже, на улице Дукенулы, он разбил стекло автомобиля Skoda Octavia и похитил из салона 500 долларов. В полиции сообщили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование", - пояснили в полиции.

Полиция призывает автовладельцев не оставлять ценные вещи в салоне автомобиля, использовать сигнализацию и противоугонные устройства, а также по возможности пользоваться охраняемыми парковками.

Напомним, ранее полиция в Костанайской области раскрыла два угона автомобилей "по горячим следам" в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

До этого в Алматы задержали сотрудника автомойки. Его подозревают в том, что он пьяным угнал автомобиль клиента, после чего попал в ДТП. По данным полиции, 35-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на забор одного из частных домов.

