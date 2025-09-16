jitsu gif
      "Поведение показалось подозрительным": действия астанчан, попавшие на видео, привели к уголовным делам

      Опубликовано:

      Задержание
      Задержание. Кадр из видео: акимат Астаны

      В Астане правоохранители выявили факты распространения наркотиков и пресекли крупный канал сбыта благодаря видеонаблюдению, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

      Как сообщает акимат Астаны, операторы ЦОУ зафиксировали по камерам случаи подозрительных действий граждан.

      Так, стражам порядка показалось подозрительным поведение мужчины и женщины около гаражных массивов, которые что-то искали на земле. В ходе проверки выяснилось, что задержанные пытались забрать так называемую "закладку". Они заказали через интернет наркотическое вещество альфа-PVP и прибыли по указанному адресу для его получения.

      В другом случае на камеры видеонаблюдения попались подозрительные действия молодого человека. Нарядом полиции был задержан 20-летний житель столицы. У него изъято 10 свертков, также являющимся наркотиками "Скорость". Установлено, что мужчина занимался распространением наркотиков методом "закладок".

      Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицией был установлен 34-летний мужчина, который получал крупные партии наркотиков из южного региона и занимался их сбытом в столице. Как выяснилось, запрещенные вещества доставлялись ему бесконтактным способом - закладывались на трассе, откуда он самостоятельно забирал "товар" для дальнейшей реализации. В результате обыска в квартире у подозреваемого изъято 21 кг запрещенных веществ, в том числе 11 кг гашиша и 10 кг марихуаны.

      Медицинское освидетельствование показало, что на момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

      По всем фактам проводится следствие. Правоохранительные органы призывают жителей столицы быть бдительными и незамедлительно сообщать о любых фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на пульт 102.

      Добавим, ранее в Астане полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хранении и организации сбыта наркотиков. В его квартире изъяли килограмм гашиша.

      В Туркестанской области вынесли приговор иностранцам, которые пытались завезти в страну 770 кг героина под видом крема для обуви.

      Также в Караганде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном объеме. В арендованной им квартире обнаружили настоящий склад запрещенных веществ.

