Граждане Турции хотели выдать почти 800 кг героина за крем для обуви в Казахстане
В Туркестанской области вынесли приговор иностранцам, которые пытались завезти в страну 770 кг героина под видом крема для обуви, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.
По данным Главной транспортной прокуратуры страны, еще в мае 2024 года на пограничном пункте пропуска имени Б. Конысбаева в Туркестанской области была пресечена попытка незаконного ввоза в страну 770 кг героина.
Сообщается, что героин пытались завезти под видом обувного крема, предназначенного для транзита в страны Европы.
"Государственным обвинителем в суде обеспечено представление исчерпывающих доказательств, подтвердивших вину двух иностранных граждан. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил их к 14 годам лишения свободы", - заявили в прокуратуре.
Напомним, в апреле этого года сообщалось, что в грузовой автомашине, следовавшей через границу, обнаружили более 700 кг героина, тщательно замаскированного под обувной крем.
"В ходе расследования органами национальной безопасности установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорилось в сообщении.
Также мы писали, что крупную партию наркотиков из Соединенных Штатов ввозили почтовыми отправлениями в города Казахстана. Задержаны подозреваемые.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2278869-inostrancy-vydalis-vydat-pochti-800-kg-geroina-za-krem-dlya-obuvi-v-kazahstane/
