Таксист заработал 90 тыс. тенге за одну поездку до Астаны

В Акмолинской области задержали нелегального таксиста, заработавшего 90 тысяч тенге за один рейс. Мужчина вез 6 пассажиров из Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 сентября на автодороге Алматы - Караганда - Астана сотрудники роты патрульной полиции Акмолинской области остановили минивэн Toyota Alphard с шестью пассажирами в салоне. Автомобиль следовал в направлении Астаны.

"При проверке выяснилось, что водитель осуществлял перевозку пассажиров из одного из сел Казыгуртского района Туркестанской области за плату - по 15 тысяч тенге с каждого. Общая сумма составила 90 тыс. тенге за рейс", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Однако у водителя не имелось никаких разрешительных документов для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе на перевозку пассажиров.

По данному факту в отношении мужчины составили административный протокол по статье 463 КоАП РК "Занятие предпринимательской или иной деятельностью без соответствующей регистрации или разрешения".

"Мы призываем граждан не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. Такие водители не несут ответственности за безопасность пассажиров, а их транспорт может не соответствовать техническим требованиям. Кроме того, отсутствие регистрации и разрешений нарушает законодательство Республики Казахстан", - заявил врио командира 1-го взвода роты патрульной полиции ДП Акмолинской области, капитан полиции Жангельды Алибеков.

Ранее в Акмолинской области остановили нелегальное такси, пассажиры которого заплатили по 6 тыс. тенге за поездку из столицы в Петропавловск. В отношении водителя составили административный протокол.

В Костанайской области водителя наказали за осуществление услуг по пассажирским перевозкам без соответствующей регистрации. Суд установил, что он за 5 тыс. тенге с человека вез пассажиров по маршруту Житикара - Костанай. Ему назначили штраф более 40 тыс. тенге.

А в Павлодаре иностранец работал таксистом на автомобиле Chevrolet, не имея разрешения на трудовую деятельность. К ответственности привлекли и его работодателя.

