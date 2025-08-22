Перевозившего за 6000 тенге пассажиров таксиста остановили на трассе Астана - Петропавловск

В Акмолинской области остановили нелегальное такси, пассажиры которого заплатили по 6 тыс. тенге за поездку из столицы в Петропавловск, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 августа текущего года на 243-м километре автодороги Астана - Петропавловск выявили факт нелегальной перевозки пассажиров.

"Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль, водитель которого осуществлял коммерческий извоз без соответствующих разрешительных документов", - пояснили в ДП Акмолинской области.

В отношении водителя составили административный протокол по ст.463 КоАП РК.

"Установлено, что мужчина взял по 6 тысяч тенге с каждого пассажира, не имея лицензии и необходимых разрешений для осуществления перевозок. Подобные действия не только нарушают законодательство, но и создают угрозу безопасности жизни и здоровья граждан: такие водители зачастую игнорируют техническое состояние автомобиля и нормы безопасности", - отметили в ведомстве.

С начала года на территории Акмолинской области зарегистрировали 440 случаев незаконной деятельности частных перевозчиков. Всех их привлекли к административной ответственности.

Департамент полиции Акмолинской области напоминает гражданам: перед поездкой обязательно проверяйте наличие лицензии у водителя, особенно при междугородних перевозках.

"Не стоит рисковать своей безопасностью ради сомнительной экономии - доверяйте только официальным перевозчикам", - предупреждают в ДП региона.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Ранее в Шымкенте водитель получил штраф за работу таксистом без лицензии. В ходе проверки установили, что он перевозил пассажиров.

В Костанайской области водителя наказали за осуществление услуг по пассажирским перевозкам без соответствующей регистрации. Ему назначили штраф более 40 тыс. тенге.

