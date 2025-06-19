Иностранец ездил на такси без разрешения в Павлодаре

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Иностранец ездил на такси без разрешения в Павлодаре

      Опубликовано:

      Иностранец нелегально работал
      Такси. Фото: polisia.kz

      В Павлодаре иностранный гражданин работал таксистом на автомобиле Chevrolet, не имея разрешения на трудовую деятельность, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на территории Павлодарской области с 16 июня до 20 июня включительно проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2025", направленное на пресечение нарушений миграционного законодательства.

      За два дня полицейские выявили 62 правонарушения. Из них 45 - со стороны иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в Казахстане, и 17 - со стороны граждан Казахстана.

      Кроме того, пресечена деятельность двух иностранцев, незаконно работавших водителями такси. По решению суда трое иностранных граждан были выдворены из страны.

      "В Павлодаре полицейские установили, что иностранец нелегально осуществлял трудовую деятельность в качестве таксиста на автомобиле Chevrolet", - рассказали в МВД.

      В отношении таксиста составили административный материал, который направлен в суд. Также привлекли к ответственности работодателя, допустившего использование иностранной рабочей силы с нарушением законодательства.

      Ранее в Астане под сокращение попали более 400 коммунальных работников, наводивших чистоту на улицах столицы. Люди говорят, что их заменили на иностранцев, которым платят намного меньше. В коммунальном предприятии заявили, что ни одного иностранца не трудоустроили.

      На автомобильном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области пограничники пресекли попытку нелегальной миграции. При досмотре грузовой автомашины, следовавшей транзитом в Россию, среди перевозимого груза обнаружили 29 иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.