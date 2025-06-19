Иностранец ездил на такси без разрешения в Павлодаре

В Павлодаре иностранный гражданин работал таксистом на автомобиле Chevrolet, не имея разрешения на трудовую деятельность, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на территории Павлодарской области с 16 июня до 20 июня включительно проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2025", направленное на пресечение нарушений миграционного законодательства.

За два дня полицейские выявили 62 правонарушения. Из них 45 - со стороны иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в Казахстане, и 17 - со стороны граждан Казахстана.

Кроме того, пресечена деятельность двух иностранцев, незаконно работавших водителями такси. По решению суда трое иностранных граждан были выдворены из страны.

"В Павлодаре полицейские установили, что иностранец нелегально осуществлял трудовую деятельность в качестве таксиста на автомобиле Chevrolet", - рассказали в МВД.

В отношении таксиста составили административный материал, который направлен в суд. Также привлекли к ответственности работодателя, допустившего использование иностранной рабочей силы с нарушением законодательства.

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