Таксиста наказали за перевозку пассажиров за 5000 тенге между двумя городами Казахстана

Водителя наказали за осуществление услуг по пассажирским перевозкам без соответствующей регистрации. Ему назначили штраф более 40 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о занятии предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации в налоговом органе (ч.1 ст.463 КоАП РК) рассмотрел Житикаринский районный суд.

16 июля 2025 года в ходе проведения тематической проверки отделом полиции в поселке Пригородное был остановлен автомобиль Toyota под управлением гражданина, который осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Житикара - Костанай.

"В автомобиле находились 4 пассажира, один из которых подтвердил, что направляется по маршруту Житикара - Костанай и за это оплатил стоимость проезда в сумме 5000 тенге, предъявив квитанцию об оплате", - отметили в суде.

Суд установил, что водитель не являлся индивидуальным предпринимателем и не подавал уведомление о начале деятельности, при этом занимался частным извозом физических лиц за оплату.

Согласно закону, физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальные предприниматели или юридические лица перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить в местный исполнительный орган уведомление о начале своей деятельности.

"Осуществление деятельности без соблюдения требований уведомительного порядка при организации перевозок пассажиров и багажа в такси не допускается", - подчеркнули в суде.

Учитывая обстоятельства по делу, казахстанца привлекли к административной ответственности с наложением штрафа в размере 15 МРП. Суд сократил размер налагаемого штрафа на 30% до 41 286 тенге.

Дополнительное наказание и конфискация автомобиля не применялись из-за непредоставления необходимых сведений. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Ранее в Шымкенте водитель получил штраф за работу таксистом без лицензии. В ходе проверки установили, что он перевозил пассажиров.

