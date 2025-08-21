jitsu gif
    Происшествия
      Таксиста наказали за перевозку пассажиров за 5000 тенге между двумя городами Казахстана

      Опубликовано:

      Мужчина ведет автомобиль
      Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: urbazon / Getty Images

      Водителя наказали за осуществление услуг по пассажирским перевозкам без соответствующей регистрации. Ему назначили штраф более 40 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о занятии предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации в налоговом органе (ч.1 ст.463 КоАП РК) рассмотрел Житикаринский районный суд.

      16 июля 2025 года в ходе проведения тематической проверки отделом полиции в поселке Пригородное был остановлен автомобиль Toyota под управлением гражданина, который осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Житикара - Костанай.

      "В автомобиле находились 4 пассажира, один из которых подтвердил, что направляется по маршруту Житикара - Костанай и за это оплатил стоимость проезда в сумме 5000 тенге, предъявив квитанцию об оплате", - отметили в суде.

      Суд установил, что водитель не являлся индивидуальным предпринимателем и не подавал уведомление о начале деятельности, при этом занимался частным извозом физических лиц за оплату.

      Согласно закону, физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальные предприниматели или юридические лица перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить в местный исполнительный орган уведомление о начале своей деятельности.

      "Осуществление деятельности без соблюдения требований уведомительного порядка при организации перевозок пассажиров и багажа в такси не допускается", - подчеркнули в суде.

      Учитывая обстоятельства по делу, казахстанца привлекли к административной ответственности с наложением штрафа в размере 15 МРП. Суд сократил размер налагаемого штрафа на 30% до 41 286 тенге.

      Дополнительное наказание и конфискация автомобиля не применялись из-за непредоставления необходимых сведений. Постановление суда уже вступило в законную силу.

      Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

      Ранее в Шымкенте водитель получил штраф за работу таксистом без лицензии. В ходе проверки установили, что он перевозил пассажиров.

