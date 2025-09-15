Три бутылки коньяка одной марки подвели акмолинца под статью

В Степногорске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в двух кражах за сутки. Из разных торговых точек оказались похищены три бутылки коньяка одной марки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 10 сентября в управление полиции Степногорска поступило заявление местной жительницы о том, что около 12:30 в продуктовом магазине неизвестный открыто похитил две бутылки коньяка одной марки объемом 0,7 литра.

На следующий день, 11 сентября, с аналогичным заявлением обратилась другая жительница города. Из торговой точки путем свободного доступа была похищена еще одна бутылка коньяка той же марки. Сумма ущерба уточняется.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Начато досудебное расследование.

Ранее в Астане задержали мужчину, которого подозревают в краже семи бутылок алкоголя с витрины в одном из крупных торговых домов. Как выяснилось, он все выпил. Преступные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Карагандинские полицейские задержали 20-летнего жителя Шымкента, подозреваемого в серии краж, совершенных в разных регионах Казахстана. А в Алматы у обменного пункта у жителя города открыто похитили денежные средства в размере 13 млн тенге. Полиция задержала подозреваемого.

