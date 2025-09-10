13 млн тенге похитили у мужчины прямо у обменника в Алматы (видео)
Опубликовано:
В Алматы у обменного пункта мужчина открыто похитил у жителя города денежные средства в размере 13 млн тенге. Полиция задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Алмалинского района установили и задержали подозреваемого - 39-летнего жителя Алматы.
"При обыске по месту его проживания изъяты денежные средства, одежда, совпадающая с зафиксированной на видеозаписях в момент совершения преступления, а также иные вещественные доказательства.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование, проверяется его причастность к другим аналогичным фактам", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.
Напомним, ранее сообщалось, что в Астане мужчину подозревают в совершении кражи в квартире своих знакомых - были похищены деньги и золото на 1,5 млн тенге.
Ранее в Костанайской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина на 5 млн тенге. Были похищены деньги из сейфа и некоторые дорогие товары.
А в Атырау сотрудники криминальной полиции отдела полиции №2 задержали двух мужчин. Их подозревают в совершении краж из жилых домов.
