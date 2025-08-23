Астанчанина задержали после того, как он выпил семь бутылок алкоголя (видео)
В Астане задержали мужчину, которого подозревают в краже семи бутылок алкоголя из магазина. Как выяснилось, он все выпил, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, сотрудники криминальной полиции Байконурского района Астаны раскрыли факт, произошедший в одном из крупных торговых домов.
"Установлено, что 47-летний мужчина тайно похитил с витрины магазина семь бутылок алкогольного напитка, после чего употребил их.
Преступные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, а благодаря оперативным действиям полицейских подозреваемый был задержан", - рассказали в ДП Астаны.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Ранее в Костанайской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина на 5 млн тенге. Были похищены деньги из сейфа и некоторые дорогие товары. Преступление попало на видео. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.
В Алматы полицейские выявили подозреваемого в серии карманных краж благодаря видеозаписям, на которые попали моменты противоправных действий. Мужчину начали проверять на возможную причастность к аналогичным преступлениям.
