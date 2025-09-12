"В мечетях и бутиках": казахстанца подозревают в кражах по всей стране

Карагандинские полицейские задержали 20-летнего жителя Шымкента, подозреваемого в серии краж, совершенных в разных регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На медиапортале МВД рассказали, что молодого человека задержали после кражи ювелирных изделий из бутика в одном из торговых центров Караганды. Его также подозревают в хищении барсетки в местной мечети. Общая сумма ущерба оценивается в 800 тыс. тенге.

"В ходе допроса задержанный признался в совершении еще двух краж в мечетях Астаны и Алматы. Это подтверждает, что он занимался преступной деятельностью в разных регионах страны", - отметили полицейские.

В ведомстве добавили, что в настоящее время ведется следствие. Полицейские принимают меры по изъятию вещественных доказательств и проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории Казахстана.

Напомним, недавно в Алматы у обменного пункта мужчина открыто похитил у жителя города денежные средства в размере 13 млн тенге. Полиция задержала подозреваемого. Ранее в Астане мужчину подозревают в совершении кражи в квартире своих знакомых - были похищены деньги и золото на 1,5 млн тенге. А в Костанайской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина на 5 млн тенге. Были похищены деньги из сейфа и некоторые дорогие товары.

