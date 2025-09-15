Два пакета стоимостью 3 млн тенге достали из Mercedes в области Ұлытау

В области Ұлытау полицейские изъяли 15 кг марихуаны из автомобиля Mercedes на трассе Жезказган - Кызылорда. Стоимость наркотика составляет около 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области совместно со спецподразделениями в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" остановили автомобиль Mercedes-190.

При осмотре багажного отсека под газовым оборудованием были обнаружены два целлофановых пакета, обмотанных скотчем. Внутри находилось вещество растительного происхождения с характерным запахом. Экспертиза подтвердила: изъятое вещество - марихуана общим весом 15 кг.

"По данным следствия, наркотик был завезен из других регионов с целью последующей продажи. На черном рынке такая партия оценивается примерно в 3 млн тенге", - отметили в МВД.

По подозрению в хранении и перевозке наркотиков задержали двух мужчин 43 и 27 лет. В отношении них начато досудебное расследование.

Ранее в Комитете национальной безопасности сообщили о ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, а также изъятии крупнейшей в истории страны партии кокаина. Речь идет о наркотике весом 13 тонн и 183 килограмма. Маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.

Также известного рэпера задержали в Актобе. Медицинское освидетельствование подтвердило факт нахождения 31-летнего исполнителя за рулем в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, у него нашли запрещенные вещества.

В Караганде в ходе спецоперации установили наркоканал из Таиланда. В почтовой посылке обнаружили 1,3 кг каннабиса.

