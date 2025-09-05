Крупнейшую в истории Казахстана партию кокаина изъял КНБ: задержаны иностранцы (видео)
Опубликовано:
В Комитете национальной безопасности сообщили о ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, также изъята крупнейшая в истории страны партия кокаина, передает NUR.KZ.
Комитет национальной безопасности сообщил о реализации многоходовой операции по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков.
Как объяснили в КНБ, в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества. Речь идет о кокаине весом 13 тонн и 183 килограмма.
"Маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны. По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса", - сказано в сообщении.
Несколько недель назад КНБ провел спецоперацию по ликвидации нарколаборатории в ВКО - два человека взяты под стражу.
До этого президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил перевести штаб по борьбе с наркотиками на уровень правительства.
