Крупнейшую в истории Казахстана партию кокаина изъял КНБ: задержаны иностранцы (видео)

В Комитете национальной безопасности сообщили о ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, также изъята крупнейшая в истории страны партия кокаина, передает NUR.KZ.

Комитет национальной безопасности сообщил о реализации многоходовой операции по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков.

Как объяснили в КНБ, в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества. Речь идет о кокаине весом 13 тонн и 183 килограмма.

"Маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны. По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса", - сказано в сообщении.

Несколько недель назад КНБ провел спецоперацию по ликвидации нарколаборатории в ВКО - два человека взяты под стражу.

До этого президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил перевести штаб по борьбе с наркотиками на уровень правительства.

