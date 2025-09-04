Известного рэпера задержали с наркотиками в Актобе (видео)
Известного рэпера задержали в Актобе - сам исполнитель находился в состоянии наркотического опьянения, кроме того у него нашли запрещенные вещества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
"В Актобе в ходе оперативных мероприятий задержан 31-летний рэп исполнитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Рэп-исполнитель при задержании находился за рулем. При личном досмотре у него изъят зип-пакет с порошкообразным веществом", - сообщили в полиции.
Согласно заключению экспертизы, это синтетическое наркотическое средство, подчеркнули стражи порядка.
Отмечается, что медицинское освидетельствование подтвердило факт нахождения за рулем в состоянии наркотического опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Еще в ведомстве сообщили, что судом нарушитель был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, а также лишён права управления транспортным средством сроком на семь лет.
Под видео, которое опубликовала полиция, пользователи предполагают, что задержанный - исполнитель Qarakesek.
Также, по информации Telegram-канала Kozachkov offside, был задержан рэпер Qarakesek, настоящее имя которого Омар Амантаев.
