Спецоперацию провели в Караганде: изъята посылка из Таиланда
Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки установлен и изобличен гражданин, организовавший наркоканал из Таиланда.
"С целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник привлек несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на него получение почтовой посылки через АО "Казпочта".
При личном обыске у него изъято 1,3 кг наркотического средства каннабис WAX", - рассказали в ведомстве.
Следствием также установлено, что подозреваемый распространял наркотики на территории Караганды с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram.
Подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается.
