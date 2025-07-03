Кража из магазина на миллионы тенге попала на видео в Костанайской области

В Костанайской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина на 5 млн тенге. Были похищены деньги из сейфа и некоторые дорогие товары, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники криминальной полиции задержали 31-летнего мужчину. Он ранее уже привлекался к ответственности за кражу.

"По данным следствия, находясь в одном из поселков региона, подозреваемый в ночное время отжал пластиковую дверь и проник в помещение магазина. Из сейфа он похитил 2 миллиона тенге наличными, а также товарно-материальные ценности (сигареты, алкоголь и бритвенные станки) на сумму около 3 миллионов тенге. Общий ущерб превысил 5 миллионов тенге", - рассказали в МВД.

В ходе обысков полицейские частично изъяли похищенное, а также автомобиль Lada Priora, на котором мужчина перевозил имущество.

Подозреваемый передан полицейским из ДП Костанайской области. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Костаная.

Ранее бывшего технического специалиста по работе с платежными терминалами в Лисаковске признали виновным в краже более 39 млн тенге. Факт хищения денег установили в ходе инкассации 20 терминалов.

В Алматы полицейские выявили подозреваемого в серии карманных краж благодаря видеозаписям, на которые попали моменты противоправных действий. Мужчину проверяют на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

А в Астане задержали мужчину, которого подозревают в серии ночных краж из магазинов города, а также в проникновении в здание детского сада.