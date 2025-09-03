Кража на 1,5 млн тенге в Астане: под подозрение попал "курьер" (видео)

В Астане мужчину подозревают в совершении кражи в квартире своих знакомых - были похищены деньги и золото на 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На медиапортале МВД сообщили, что астанчанка обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу денежных средств и четырех золотых колец из своей квартиры. Потерпевшая оценила ущерб в 1,5 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Сарайшык установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний знакомый семьи. По данным полиции, кража была совершена днем, когда жильцы находились на работе. Ни соседи, ни случайные прохожие также не заметили проникновения.

"Как выяснилось, мужчина заранее выжидал удобного момента: убедившись, что дома никого нет, сделал дубликат ключа и под видом курьера проник в квартиру.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги злоумышленник успел потратить на личные нужды, а золотые украшения изъяты в качестве вещественных доказательств", - пояснили в полиции.

Полиция напомнила казахстанцам о необходимости быть бдительными и принимать меры по сохранности имущества.

В случае, если стали жертвой или очевидцем кражи, либо другого преступления, необходимо обратиться по телефону "102".

Напомним, ранее в Костанайской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина на 5 млн тенге. Были похищены деньги из сейфа и некоторые дорогие товары.

А в Атырау сотрудники криминальной полиции отдела полиции №2 задержали двух мужчин. Их подозревают в совершении краж из жилых домов.

