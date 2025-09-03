Кража на 1,5 млн тенге в Астане: под подозрение попал "курьер" (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Кража на 1,5 млн тенге в Астане: под подозрение попал "курьер" (видео)

      Опубликовано:

      Мужчина с курьерской сумкой
      Мужчина с курьерской сумкой. Фото: Polisia.kz

      В Астане мужчину подозревают в совершении кражи в квартире своих знакомых - были похищены деньги и золото на 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

      На медиапортале МВД сообщили, что астанчанка обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу денежных средств и четырех золотых колец из своей квартиры. Потерпевшая оценила ущерб в 1,5 млн тенге.

      В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Сарайшык установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний знакомый семьи. По данным полиции, кража была совершена днем, когда жильцы находились на работе. Ни соседи, ни случайные прохожие также не заметили проникновения.

      "Как выяснилось, мужчина заранее выжидал удобного момента: убедившись, что дома никого нет, сделал дубликат ключа и под видом курьера проник в квартиру.

      По данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги злоумышленник успел потратить на личные нужды, а золотые украшения изъяты в качестве вещественных доказательств", - пояснили в полиции.

      Полиция напомнила казахстанцам о необходимости быть бдительными и принимать меры по сохранности имущества.

      В случае, если стали жертвой или очевидцем кражи, либо другого преступления, необходимо обратиться по телефону "102".

      Напомним, ранее в Костанайской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина на 5 млн тенге. Были похищены деньги из сейфа и некоторые дорогие товары.

      А в Атырау сотрудники криминальной полиции отдела полиции №2 задержали двух мужчин. Их подозревают в совершении краж из жилых домов.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.