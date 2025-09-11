Карагандинец снял видео в суде и получил штраф

В Караганде мужчине назначили штраф за проявление неуважения к суду из-за видеосъемки, агрессивного поведения и отсутствия реакции на замечания судьи, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по ч.9 ст.613 КоАП РК рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды.

"В ходе судебного заседания мужчина, войдя в зал судебного заседания с видеокамерой и проигнорировав требования председательствующего прекратить видеосъемку, продолжал вести себя агрессивно, перебивал и не реагировал на замечания о соблюдении порядка", - пояснили в суде.

Данные действия были расценены как явное проявление неуважения к суду, что препятствовало отправлению правосудия.

В суде мужчина свою вину не признал. Он пояснил, что цели проявить неуважение к суду у него не было и неприязненных отношений к председательствующему по делу он не имеет.

Адвокат мужчины просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава вмененного правонарушения.

В ходе рассмотрения дела вина казахстанца была подтверждена видеозаписью с камеры видеонаблюдения, установленной в зале суда.

При назначении взыскания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность мужчины, его поведение до и после совершения правонарушения и имущественное положение.

Обстоятельства, смягчающие ответственность, установлены не были. Зато обнаружилось отягчающее ответственность обстоятельство - продолжение противоправного поведения.

Постановлением суда от 3 сентября 2025 года мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. Его подвергли взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП, что составляет 78 640 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области рассмотрели дело в отношении мужчины по факту проявления неуважения к суду. Он являлся истцом по гражданскому делу о взыскании долга и морального вреда. На судебном заседании мужчина перебивал ответчика по делу и высказывал в агрессивной форме свое недовольство по поводу его пояснений, мешал нормальному ходу производства.

А житель области Ұлытау дважды не явился в суд и не подключился через интернет для участия в заседании по делу о взыскании необоснованно переданных сумм. Позже он полностью признал свою вину, извинился и сказал, что сожалеет о своих действиях. В итоге мужчина отделался предупреждением.

