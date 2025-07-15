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      Казахстанец заплатит за то, что высказывал недовольство и повышал голос в суде

      Опубликовано:

      Суд
      Суд. Иллюстративное фото: Wasan Tita/Getty Images

      В суде района имени Турара Рыскулова рассмотрено дело в отношении мужчины по факту проявления неуважения к суду, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, установлено, что мужчина, являясь истцом по гражданскому делу о взыскании долга и морального вреда, перебивал ответчика по делу, мешал нормальному ходу производства, высказывал в агрессивной форме свое недовольство по поводу пояснений ответчика.

      После окончания судебного процесса и выключения системы аудио-, видеозаписи мужчина продолжил выражаться в адрес ответчика неодобрительными словами. На неоднократные замечания судьи не реагировал, повышал голос в здании суда.

      В связи с этим старшим судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.653 КоАП.

      В суде правонарушитель вину признал частично, извинился и просил его не наказывать.

      Вина доказана протоколом об административном правонарушении, показаниями сторон и другими материалами административного дела.

      Постановлением суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.653 КоАП, ему назначен штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

      Постановление суда вступило в законную силу.

      Добавим, что согласно ч.1 ст.653 КоАП неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток. 

      Также в Жамбылской области глава районного ЖКХ неоднократно не являлся в суд по делу о взыскании материального ущерба, за что был привлечен к ответственности и оштрафован на 78 640 тенге.

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