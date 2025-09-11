Водители не поделили дорогу и подрались в Павлодаре (видео)

В Павлодаре конфликт между водителями автомобилей Lexus и JAC перерос в драку, вызвавшую затор на дороге. Нарушителей привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, словесная перепалка, перешедшая в драку, произошла на улице Академика Сатпаева возле дома №40. Дорогу не поделили водители автомашин Lexus и JAC.

"В действиях водителей усматривается мелкое хулиганство, то есть действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Материал будет направлен в суд для принятия процессуального решения", - уточнили в ДП Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что за подобное деяние можно получить штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток. Если же действие повторится в течение года, то предусмотрен административный арест уже до 30 суток.

Ранее в Сети опубликовали видео конфликта двух водителей возле аэропорта Астаны. На кадрах видно, как один из водителей требовал от другого выйти из авто и "поговорить по-мужски". В полиции уточнили, что причиной спора стало нарушение ПДД.

В Уральске конфликт в автобусе закончился распылением перцового баллончика в салоне. В полиции заявили, что возбуждено уголовное дело. Одного человека задержали.

В Алматы пассажир снял на видео конфликт, который произошел у него с водителем автобуса из-за телефона, который тот якобы держал в руках. Словесная перепалка позже переросла в противостояние - водитель автобуса остановил транспортное средство и попытался выдворить пассажира из салона.

