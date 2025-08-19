"Неадекватная пара напала на пассажиров": перцовый баллончик распылили в автобусе в Уральске

В Уральске конфликт в автобусе закончился распылением перцового баллончика в салоне. В полиции заявили, что возбуждено уголовное дело, один человек задержан, передает NUR.KZ.

Кадры с заголовком "Неадекватная пара напала на пассажиров автобуса в Уральске" опубликовал Instagram-паблик jagdaikz.

Как сообщается в посте, инцидент случился в последний день фестиваля "My Fest". Молодой человек, три дня работавший на событии в составе СМИ, возвращался домой на автобусе, предоставленном организаторами. В дороге ему брызнули в лицо из перцового баллончика.

"Пара, сидевшая в салоне, вела себя агрессивно: размахивала баллоном и цеплялась к пассажирам. В итоге парень получил химический ожог глаз и попал в больницу. Пострадала и его девушка - ее ударили", - говорится в посте.

В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Установлены все участники инцидента. Один из них задержан и водворен в изолятор временного содержания", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"По итогам расследования виновные понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", - заверили в ДП региона.

Ранее в Алматы пассажир снял на видео конфликт, который произошел у него с водителем автобуса из-за телефона. Словесная перепалка переросла в противостояние - водитель остановил транспортное средство и попытался выдворить пассажира из салона.

Также в Сети распространилось видео конфликта в автобусе в Астане. После отказа водителя остановиться в неположенном месте пожилая пара якобы вступила в конфликт с пассажирами.

А в Алматы двое мужчин устроили перепалку в автобусе на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предполагают, что причиной стала жара в городе.

