"Неадекватная пара напала на пассажиров": перцовый баллончик распылили в автобусе в Уральске
Опубликовано:
В Уральске конфликт в автобусе закончился распылением перцового баллончика в салоне. В полиции заявили, что возбуждено уголовное дело, один человек задержан, передает NUR.KZ.
Кадры с заголовком "Неадекватная пара напала на пассажиров автобуса в Уральске" опубликовал Instagram-паблик jagdaikz.
Как сообщается в посте, инцидент случился в последний день фестиваля "My Fest". Молодой человек, три дня работавший на событии в составе СМИ, возвращался домой на автобусе, предоставленном организаторами. В дороге ему брызнули в лицо из перцового баллончика.
"Пара, сидевшая в салоне, вела себя агрессивно: размахивала баллоном и цеплялась к пассажирам. В итоге парень получил химический ожог глаз и попал в больницу. Пострадала и его девушка - ее ударили", - говорится в посте.
В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Установлены все участники инцидента. Один из них задержан и водворен в изолятор временного содержания", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
"По итогам расследования виновные понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", - заверили в ДП региона.
Ранее в Алматы пассажир снял на видео конфликт, который произошел у него с водителем автобуса из-за телефона. Словесная перепалка переросла в противостояние - водитель остановил транспортное средство и попытался выдворить пассажира из салона.
Также в Сети распространилось видео конфликта в автобусе в Астане. После отказа водителя остановиться в неположенном месте пожилая пара якобы вступила в конфликт с пассажирами.
А в Алматы двое мужчин устроили перепалку в автобусе на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предполагают, что причиной стала жара в городе.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2276787-neadekvatnaya-para-napala-na-passazhirov-percovyy-ballonchik-raspylili-v-avtobuse-v-uralske/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах