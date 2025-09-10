Казахстанцу грозит колония за то, что он уходил из дома по ночам и катался со своей девушкой

В ВКО в ходе плана "Перехват" задержали мотоциклиста, у которого была неотбытая судимость и электронный браслет. Ездил он в нетрезвом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по региону.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация произошла в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. 25-летний осужденный, находясь на пробационном учете, грубо нарушал условия отбывания наказания, но был пойман благодаря слаженной работе сотрудников полиции и службы пробации.

"Мужчина - злостный нарушитель, носил на ноге электронный браслет. Он фиксировал все его передвижения, но это не остановило осужденного. Он неоднократно покидал дом по ночам, чтобы прокатиться на мотоцикле вместе со своей девушкой", - отметили в ДУИС по ВКО.

Сотрудники пробации работали в режиме реального времени. Информация с электронного браслета мгновенно поступала в центр мониторинга, где фиксировался каждый выход осужденного за пределы разрешенной территории.

"Кроме того, мужчина, будучи в сильном алкогольном опьянении, устроил гонки по селу. На вызов оперативно отреагировали участковый инспектор и сотрудник службы пробации. Они быстро выехали на место, чтобы пресечь его действия", - рассказали в ведомстве.

Не зная о плане "Перехват", осужденный на большой скорости выехал на дорогу, но не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся прямо возле магазина, где его уже ждали.

В результате падения гонщик не пострадал, но повредил электронный браслет. Мотоцикл у него изъяли, так как у водителя не было документов. За нарушение условий пробации и повреждение браслета мужчине вынесли предупреждение, а все материалы передали в суд.

Теперь ему грозит реальное лишение свободы. Осужденному осталось отбыть 4 месяца, которые он, может быть, проведет в колонии.

Сейчас в Восточно-Казахстанской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", которое продлится два месяца.

Цель операции - повышение общественной безопасности и укрепление взаимодействия полиции с населением. В рамках этого мероприятия правоохранительные органы, в том числе и служба пробации, усилили контроль за лицами, состоящими на учете.

Ранее жительнице Петропавловска заменили ограничение свободы на лишение из-за ее поведения и образа жизни - женщина злоупотребляла алкоголем, посещала увеселительные заведения, не работала и отсутствовала дома.

Ограничение свободы заменили на реальный срок и для осужденного жителя Жамбылской области, который 3 месяца не жил дома и был снова задержан за кражу телефона.

А осужденный к ограничению свободы житель Мангистауской области навестил соседа, но при этом вышел за пределы разрешенной зоны и срезал электронный браслет. Мужчину в итоге лишили свободы.

