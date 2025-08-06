"Всего на 5 минут к соседу": казахстанец вышел из дома и лишился свободы

Житель Мангистауской области навестил соседа, но при этом вышел за пределы разрешенной зоны и срезал электронный браслет. Мужчину в итоге лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС МВД РК.

Как сообщает пресс-служба ведомства, служба пробации Тупкараганского района ДУИС по Мангистауской области зафиксировала случай грубого нарушения условий отбывания наказания в виде ограничения свободы.

"Осужденный, находящийся под пробационным контролем и носящий электронный браслет, решил ненадолго выйти из дома - по его словам, "всего на пять минут к соседу", - рассказали в КУИС.

Однако данный выход произошел без уведомления службы пробации и за пределы разрешенной зоны, что уже является нарушением условий наказания. Сигнал тревоги от электронного браслета поступил на пульт мониторинга.

"При попытке связаться с осужденным он не ответил. Осознавая, что допустил нарушение, и опасаясь последствий, мужчина в панике разрезал ремешок браслета и попытался скрыть факт инцидента", - отметили в ведомстве.

Сотрудники пробации оперативно зафиксировали нарушение и направили материалы в суд. Решением Тупкараганского районного суда оставшийся срок ограничения свободы был заменен на лишение свободы сроком 9 месяцев 2 дня.

Причиненный ущерб за поврежденное электронное средство контроля осужденным был возмещен в полном объеме.

"Электронный браслет - это не формальность. Все перемещения и попытки вмешательства в систему мгновенно фиксируются. Даже короткий выход без разрешения может привести к ужесточению наказания и реальному лишению свободы", - напомнили в службе пробации.

Ранее стало известно, что 35-летний житель Усть-Каменогорска, находившийся на пробационном контроле, избавился от электронного браслета, но решил разыграть спектакль. Он позвонил по номеру "102" и заявил о потере браслета. В итоге мужчина лишился свободы.

В Акмолинской области за незаконное снятие электронного средства слежения осужденному также заменили наказание на лишение свободы. Кроме того, мужчина не являлся на ежемесячную регистрацию для отчета о своем поведении и ввел в заблуждение инспектора службы пробации о своем трудоустройстве.

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