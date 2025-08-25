Казахстанец 3 месяца не жил дома и лишился свободы

Ограничение свободы заменили на реальный срок для осужденного казахстанца, который 3 месяца не жил дома и был снова задержан за кражу, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, материал о замене ограничения свободы на лишение согласно ст.44 УК в отношении осужденного рассмотрел Жуалынский районный суд.

Суд установил, что казахстанца в июне 2025 года суд №2 Тараза приговорил к 3 годам ограничения свободы за неоднократные кражи телефонов. Мужчину поставили на учет в службу пробации Жуалынского района.

Проводилась проверка сотрудниками службы пробации места проживания осужденного. Со слов родственников, выяснилось, что гражданин не проживает в доме уже 3 месяца.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий выяснилось о возбуждении в отношении него уголовного дела и о задержании осужденного полицией Тараза за кражу телефона", - рассказали в суде.

На судебном заседании осужденный раскаялся, признал свою вину полностью и просил суд строго не наказывать.

Постановлением суда представление службы пробации удовлетворили. Ограничение свободы заменили на лишение свободы сроком на 2 года 10 месяцев.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее осужденный к ограничению свободы житель Мангистауской области навестил соседа, но при этом вышел за пределы разрешенной зоны и срезал электронный браслет. Мужчину в итоге лишили свободы.

В Кызылорде нетрезвый осужденный, состоящий на учете в службе пробации, разорвал электронный браслет. Теперь ему придется отбывать оставшийся срок в колонии.

А в Алматинской области женщину лишили свободы в связи с нарушением условий пробационного контроля - она не жила по своему адресу и была объявлена в розыск.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.