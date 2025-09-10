Казахстанку лишили свободы из-за ее поведения и образа жизни

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанку лишили свободы из-за ее поведения и образа жизни

      Опубликовано:

      Женщина отдыхает
      Женщина. Иллюстративное фото: Aitor Diago / Getty Images

      Жительнице Петропавловска заменили ограничение свободы на лишение из-за ее поведения и образа жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, представление службы пробации о замене наказания осужденной в виде ограничения свободы на лишение свободы рассмотрел Петропавловский городской суд.

      Суд установил, что осужденная менее чем за полтора месяца после освобождения из мест лишения свободы допустила 15 нарушений порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы.

      "Систематически отсутствовала по месту жительства, самовольно выезжала за пределы территориальной единицы, не исполняла законные требования службы пробации по обеспечению заряда электронного средства слежения, не являлась на регистрацию, а также посещала увеселительное заведение", - перечислили нарушения в суде.

      Представитель службы пробации на судебном заседании с учетом характера и количества допущенных нарушений просила представление удовлетворить. Прокурор также поддержал данное представление и просил суд его удовлетворить.

      Осужденная просила предоставить ей возможность продолжить отбывание наказания без изоляции и обещала изменить свое поведение.

      Суд учел допущенные женщиной нарушения, их злостный характер и высокую степень общественной опасности, а также принял по внимание отрицательные данные о ее личности - злоупотребление спиртными напитками, отсутствие трудовой занятости, ведение антисоциального образа жизни, отказ от лечения и отрицательную характеристику участкового инспектора.

      Суд пришел к выводу, что применяемые службой пробации меры воспитательного воздействия оказались безрезультатными.

      "Установленные обстоятельства свидетельствуют о невозможности достижения целей наказания в условиях ограничения свободы, в связи с чем суд признал, что исправление осужденной без изоляции от общества не представляется возможным. Дальнейшее оставление ее на пробационном контроле будет подрывать суть и авторитет наказания, предусмотренного законом", - пояснили в суде.

      На основании изложенного суд удовлетворил представление службы пробации. Неотбытый срок наказания в виде ограничения свободы заменили на лишение свободы на 1 год 5 месяцев 5 дней. Отбывать его женщине предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

      Ранее ограничение свободы заменили на реальный срок для осужденного жителя Жамбылской области, который 3 месяца не жил дома и был снова задержан за кражу телефона.

      А осужденный к ограничению свободы житель Мангистауской области навестил соседа, но при этом вышел за пределы разрешенной зоны и срезал электронный браслет. Мужчину в итоге лишили свободы.

      В Кызылорде нетрезвый осужденный, состоящий на учете в службе пробации, разорвал электронный браслет. Теперь ему придется отбывать оставшийся срок в колонии.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.