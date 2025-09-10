Казахстанку лишили свободы из-за ее поведения и образа жизни

Жительнице Петропавловска заменили ограничение свободы на лишение из-за ее поведения и образа жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, представление службы пробации о замене наказания осужденной в виде ограничения свободы на лишение свободы рассмотрел Петропавловский городской суд.

Суд установил, что осужденная менее чем за полтора месяца после освобождения из мест лишения свободы допустила 15 нарушений порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы.

"Систематически отсутствовала по месту жительства, самовольно выезжала за пределы территориальной единицы, не исполняла законные требования службы пробации по обеспечению заряда электронного средства слежения, не являлась на регистрацию, а также посещала увеселительное заведение", - перечислили нарушения в суде.

Представитель службы пробации на судебном заседании с учетом характера и количества допущенных нарушений просила представление удовлетворить. Прокурор также поддержал данное представление и просил суд его удовлетворить.

Осужденная просила предоставить ей возможность продолжить отбывание наказания без изоляции и обещала изменить свое поведение.

Суд учел допущенные женщиной нарушения, их злостный характер и высокую степень общественной опасности, а также принял по внимание отрицательные данные о ее личности - злоупотребление спиртными напитками, отсутствие трудовой занятости, ведение антисоциального образа жизни, отказ от лечения и отрицательную характеристику участкового инспектора.

Суд пришел к выводу, что применяемые службой пробации меры воспитательного воздействия оказались безрезультатными.

"Установленные обстоятельства свидетельствуют о невозможности достижения целей наказания в условиях ограничения свободы, в связи с чем суд признал, что исправление осужденной без изоляции от общества не представляется возможным. Дальнейшее оставление ее на пробационном контроле будет подрывать суть и авторитет наказания, предусмотренного законом", - пояснили в суде.

На основании изложенного суд удовлетворил представление службы пробации. Неотбытый срок наказания в виде ограничения свободы заменили на лишение свободы на 1 год 5 месяцев 5 дней. Отбывать его женщине предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее ограничение свободы заменили на реальный срок для осужденного жителя Жамбылской области, который 3 месяца не жил дома и был снова задержан за кражу телефона.

А осужденный к ограничению свободы житель Мангистауской области навестил соседа, но при этом вышел за пределы разрешенной зоны и срезал электронный браслет. Мужчину в итоге лишили свободы.

В Кызылорде нетрезвый осужденный, состоящий на учете в службе пробации, разорвал электронный браслет. Теперь ему придется отбывать оставшийся срок в колонии.

